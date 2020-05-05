Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук розповів, як змінилося його життя після скандального розлучення

Як відомо, молодий артист почав нове життя після того, як розлучився з дружиною і навіть встиг завести собі нову кохану, особистість якої намагався приховати досить довгий час. За кожен пост з дівчиною він отримує хвилю критики, тому нещодавно сам Володимир вирішив розповісти, як змінилося його життя після розлучення, інтерв'ю Люкс ФМ.

Зараз він живе окремо, знімаючи житло, обидві квартири він залишив колишній дружині. Кожен місяць, за його словами, йому потрібно близько чотирьох тисяч доларів, щоб добре себе почувати.

«Крім того, я не люблю позичати або брати у когось гроші. Можливо, тому що у мене немає друзів», -жартівливо зауважив артист.

Після Володимир зізнався, що після розлучення він звернувся за допомогою до психолога.

"В лютому, почав ходити до психолога. У мене зараз такий етап – я як пазл, який треба заново скласти. Я не бачу сенсу відповідати на гнівні коментарі в соцмережах. Себе дратувати? Навіщо? Я собі нормально, щасливо живу", - розповів ведучий.

Остапчук зазначає, що його діти не думають, що батько – знаменитість і це правильно.

"Дехто з артистів створює для малюків блоги, сторінки в Instagram мало не з 6 років. Починають вселяти їм думку, що вони – дочка/син відомого людини. Думаю, цього не варто робити, адже діти повинні мати нормальне дитинство, без соцмереж. Вони і так там сидять», - розповідає Володимир.

Також нещодавно Остапчук представив ролик, в якому ліг на підлогу і закинув собі на плечі стрункі ноги коханої. Замість позитивних коментарів артист очікувано потрапив під гнів мережі.

Після декількох сотень гнівних слів на свою адресу, Остапчук все ж виріши прокоментувати ситуацію, вперше після розлучення і початку нових відносин. За словами молодого чоловіка, він просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати офіційну відповідь.

«З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення», – написав Володимир, відзначаючи, що шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством, коли є діти.

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