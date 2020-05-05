Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" розбурхала кадром з двома чоловіками

Як відомо, після розлучення знаменитість привертає до себе увагу особливим чином - цікаві шанувальники особливо цікавляться особистим життям знаменитості. При цьому кожне нове фото Слави стає центром обговорення - хто ж поруч з нею позує? В цей раз солістка "НеАнгелів" засвітилася в компанії двох молодих колег, пише Politeka.

Слава з'явилася з колегами в звичайному вуличному одязі і без захисних масок. При цьому кадр дівчина репостнула у себе в розділі Сторі Instagram, а самі нові фото були представлені на сторінці колеги Слави.

«Музичний батальйон🎸🎤👨‍🎤. Вгадайте що робимо?🔥😂😂», - йдеться в повідомленні.

Ось що відповіли фанати:

«Хочеться написати одне слово що ви робите !!але не буду !!!!», «Ну і котики😍», «Тріо, яке ми заслужили🔝», «Гадим під двері сусідів 😂», «😍😍😍😍😍😍😍 Ой ну три краси 🔥🔥🔥🔥», «Їдете в ліфті🥳», «Спільний трек)», «Сэлфитесь в ліфті🤷‍♀️😂».

До цього Слава спантеличила незвичайним і забавним кадром ,який був зроблений під час проведення прямого ефіру в соціальній мережі Instagram разом з Олею Поляковою.

Дівчина любить дивувати своїми кадрами і часто різкими висловлюваннями, при цьому на критику Слава реагує абсолютно спокійно. На представленому новому фото-скріншоті вона позувала як раз в той момент, коли виконувала одне із завдань "Правда чи Дія", беручи участь з колегою Олею Поляковою в спеціальному ефірі, які зірки часто проводить вечорами.

«Оля , @polyakovamusic 😂 #яжемать 😂 Смішний ефір 😂🤦🏽‍♀️ будь самим собою 🤣ПС варіації на тему 🤣», - пише слава під новим постом.

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