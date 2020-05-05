Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" взбудоражила кадром с двумя мужчинами

Как известно, после развода знаменитость привлекает к себе внимание особым образом - любопытные поклонники особенно интересуются личной жизнью знаменитости. Пэтому каждое новое фото Славы становится центром обсуждения - кто же рядом с ней позирует? В этот раз солистка "НеАнгелов" засветилась в компании двух молодых коллег, пишет Politeka.

Слава появилась с коллегами в обычной уличной одежде и без защитных масок. При этом кадр девушка репостнула у себя в разделе Стори в Инстаграм, а сами новые фото были представлены на странице коллеги Славы.

«Музыкальный батальон🎸🎤👨‍🎤. Угадайте что делаем?🔥😂😂», - говорится в сообщении.

Вот что ответили фанаты:

«Хочется написать одно слово что вы делаете !!но не буду !!!!», «Ну и котики😍», «Трио, которое мы заслужили🔝», «Гадим под двери соседям 😂», «😍😍😍😍😍😍😍 Ой ну три красоты 🔥🔥🔥🔥», «Едете в лифте🥳», «Совместный трек)», «Сэлфитесь в лифте🤷‍♀️😂».

До этого Слава озадачила необычным и забавным кадром ,который был сделан во время проведения прямого эфира в социальной сети Инстаграм вместе с Олей Поляковой.

Девушка любит удивлять своими кадрами и часто резкими высказываниями, при этом на критику Слава реагирует абсолютно спокойно. На представленном новом фото-скриншоте она позировала как раз в тот момент, когда выполняла одно из заданий "Правда или Действие", участвуя с коллегой Олей Поляковой в специальном эфире, которые звезды часто проводит по вечерам.

«Оля , @polyakovamusic 😂 #яжемать 😂 Смешной эфир 😂🤦🏽‍♀️ будь самим собой 🤣ПС вариации на тему 🤣», - пишет слава под новым постом.

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