Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала нове фото

Знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

«Бажаю всім чудового дня», - підписала артистка кадр.

При цьому передплатники артистки уважно придивилися до її зовнішності. При цьому помітили деякі зміни.

«Щось зморшки з'явилися, ааа», «Талановита чарівна жінка. очі випромінюють тепло душевне. Спасибі вам за вашу творчість прекрасні ролі. Щастя вам», «Я помітила, Ви любите прикраси з срібла», «Стільки світла і тепла в цій усмішці», «Дивлячись на Вас, Тетяна, розумієш, що вік тільки підкреслює вашу чарівність, шарм і красу», «Ніякої пластики і таке добре серце, прекрасна актриса і жінка», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Тетяна Кравченко розповіла, що знайшла щастя у відносинах з чоловіками.

Першим чоловіком Кравченко став онук Володимира Маяковського - Володимир Лавинский художник-постановник школи-студії МХАТ. Чоловік їй зраджував. Пізніше він почав пити і піднімав на неї руку. А коли дізнався, що Тетяна вагітна, то примусив позбутися дитини.

В той період у Кравченка закохалася в Олександра Абдулова, з яким вони працювали в "Ленкомі" і грали в мелодрамі "Передчуття любові". Він бачив її почуття і користувався цим, поки одного разу не сказав, що не любить її.

Другим чоловіком Кравченко став продюсер Дмитро Гербачевский. Але і цей шлюб Кравченко не став щасливим. Чоловік зраджував і бив її. Однак від Гербачевського у неї народилася донька Анна.

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