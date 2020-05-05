Зірка "Квартал 95", модель і артистка Лера Товстолес похвалилася красивими формами в модному весняному образі

Артистка вже давно бере участь у виступах в «Жіночому кварталі». Найчастіше дівчина грає у виставах, зображуючи юних красунь, багатих коханок і комічні ролі. В житті ж дівчина завзята, яскрава і любить спорт вранці. Зараз, незважаючи на карантин, вона намагається підтримувати соціальну мережу новими кадрами в різних образах, передає Рoliteka.net.

цього разу молода красуня представила стильний наряд, популярний цієї весни і не забула розповісти про моднойсумочке з оригінальним дизайном, якої так старанно красувалася.

«Весна прийшла, а з нею і нові трэнды ❤️Сумки геометричної форми будуть актуальні в цьому році і звичайно ж я не хочу бути не «тренді» 😃.

Я знайшла @valissa.handmade і відразу закохалася в їх сумочки ручної роботи. Це ексклюзивний варіант, ви можете особисто для себе вибрати форму, колір і тд. А це вдвічі приємно, коли така сумка є тільки в тебе 🙌🏻❤️», - написала дівчина під новим постом в Instagram. Шанувальники тут же відреагували, написавши, що дівчина виглядає дуже привабливо.

Раніше ми повідомляли, Лера захопила мережу фото, де вона постала в стилі диско. З яскравим макіяжем, включаючи рожеві тіні і чорні жирні стрілки, а також облягаючим топом і спідницею соковитого малинового відтінку Товстолес, безумовно зірвала овації в коментарях.

"Ви дуже гарна ❤️😘", "Ось це прес 😍🔥🔥🔥"; "Комент повинен бути якщо не шедевральним, то дотепним. За що тут зачепитися, що б не бути тривіальним? Скажу прямо-я відразу згадав Меріл Стріп у фільмі «Смерть їй до лиця».🔥🌹 , - писали користувачі.

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