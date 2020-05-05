Українська співачка Оля Полякова і телеведучий Олексій Суханов вирішили провести спільний ефір і повеселити користувачів мережі

Блондинка вирішила зіграти з відомим ведучим в гру "Правда чи дія", за правилами якої доводиться виконувати завдання, якщо не хочеш відповідати на запитання співрозмовника, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Полякова починала свій ефір з келихом вина і світлій толстовці, а закінчила в майці і з вусами під носом. Суханову ж довелося собі намалювати кетчупом окуляри на обличчі.

"Вчора пограли в «ПРАВДУ АБО дію» з моїм безцінним Олексієм Сухановим @suhanov.official! Дуже класний, теплий ефір, спасибі, Льошечко, я не змогла приховати, як сильно тебе люблю! ❤️ Поговорили про самотність, про те, чи планує Льоша завести дитину (спойлер - так!), написали смішні коментарі колегам. А ще, я нагодувала його зубною пастою з огірками 😂 загалом, дивіться ефір, пишіть в коментарях, як вам і кого ще чекаєте у моїй супергрі 🤗", - написала Ольга.

За чотири години кадри подивилися майже 45 тисяч осіб.

"Так, Катю Осадчу запросіть, спитайте її😉", "Чесно,я так ще не сміялася, спасибі за емоції, обожнюю вас💖💖", "Такий Льоша приємний, добрий! Завдяки Вашим ефірам краще пізнаєш людей, які працюють у шоу-бізнесі!", "Чекаю Володимира Зеленського 😂", "Ми сусіди були з ним)) він прекрасний)) завжди такий ввічливий і культурний))) ніколи не пройде повз консьєржа, не поговоривши хвилинку😘😘🙏", "Госпідя, Олю, та відірви ти нарешті цю бамажку з горлечка 🤓", - написали користувачі сети.

Зазначимо, днями Полякова провела ефір зі співачкою Славою Камінською, з якою теж грала в "Правду або дію".

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

Як повідомляла Politeka, Полякова влаштувала екстремальний відпочинок в одному купальнику, засвітивши груди

Також Politeka писала про Полякову, Фреймут та інших зірок, які змінили колір волосся і вразили видом