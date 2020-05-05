Українська співачка Оля Полякова і телеведучий Олексій Суханов вирішили провести спільний ефір і повеселити користувачів мережі 

Блондинка вирішила зіграти з відомим ведучим в гру "Правда чи дія", за правилами якої доводиться виконувати завдання, якщо не хочеш відповідати на запитання співрозмовника, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Полякова починала свій ефір з келихом вина і світлій толстовці, а закінчила в майці і з вусами під носом. Суханову ж довелося собі намалювати кетчупом окуляри на обличчі. 

"Вчора пограли в «ПРАВДУ АБО дію» з моїм безцінним Олексієм Сухановим @suhanov.official! Дуже класний, теплий ефір, спасибі, Льошечко, я не змогла приховати, як сильно тебе люблю! ❤️ Поговорили про самотність, про те, чи планує Льоша завести дитину (спойлер - так!), написали смішні коментарі колегам. А ще, я нагодувала його зубною пастою з огірками 😂 загалом, дивіться ефір, пишіть в коментарях, як вам і кого ще чекаєте у моїй супергрі 🤗", - написала Ольга. 

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За чотири години кадри подивилися майже 45 тисяч осіб. 

"Так, Катю Осадчу запросіть, спитайте її😉", "Чесно,я так ще не сміялася, спасибі за емоції, обожнюю вас💖💖", "Такий Льоша приємний, добрий! Завдяки Вашим ефірам краще пізнаєш людей, які працюють у шоу-бізнесі!", "Чекаю Володимира Зеленського 😂", "Ми сусіди були з ним)) він прекрасний)) завжди такий ввічливий і культурний))) ніколи не пройде повз консьєржа, не поговоривши хвилинку😘😘🙏", "Госпідя, Олю, та відірви ти нарешті цю бамажку з горлечка 🤓", - написали користувачі сети. 

Зазначимо, днями Полякова провела ефір зі співачкою Славою Камінською, з якою теж грала в "Правду або дію". 

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@babaslavka, спасибо за этот вечер, за твою откровенность! А за то, что напоила меня, ты поплатишься 😂 Такой вы меня еще не видели! Мама была в шоке (подробности в видео!). Слава рассказала об отношениях с бывшим мужем, о драках с Викой и дважды намекнула, что снова выходит замуж! Почитала ваши комментарии и только заметила - у нее, что, обручальное кольцо на руке? Слава, да??? Это правда??? 😱😍

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Вчера поиграли в «ПРАВДУ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» с моим бесценным Алексеем Сухановым @suhanov.official! Очень классный, теплый эфир, спасибо, Лёшечка, я не смогла скрыть, как сильно тебя люблю! ❤️ Поговорили об одиночестве, о том, планирует ли Лёша завести ребенка (спойлер - да!), написали смешные комментарии коллегам. А еще, я накормила его зубной пастой с огурцами 😂 В общем, смотрите эфир, пишите в комментариях, как вам и кого еще ждёте в моей суперигре 🤗

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