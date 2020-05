View this post on Instagram

@babaslavka, спасибо за этот вечер, за твою откровенность! А за то, что напоила меня, ты поплатишься 😂 Такой вы меня еще не видели! Мама была в шоке (подробности в видео!). Слава рассказала об отношениях с бывшим мужем, о драках с Викой и дважды намекнула, что снова выходит замуж! Почитала ваши комментарии и только заметила - у нее, что, обручальное кольцо на руке? Слава, да??? Это правда??? 😱😍