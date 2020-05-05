Відома російська співачка Алла Пугачова влаштувала дивні ігрища з подружкою Лаймою Вайкуле прямо в ресторані
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Подружки», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як Пугачова на камеру зізнається в тому, що це не вона сміялася на попередньому відео. Після цього на камеру з'являється Вайкуле і зізнається, що це була вона. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Боже, як дві краплі води», «так схожі», «краса», «Які Ви суперові», «Класні дівчата мого віку», «Відмінно виглядають! Молодці!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, дочка Максима Галкіна та Алли Пугачової Єлизавета розповіла про твердий знак і показала, як управляє квадроциклом.
На кадрах Ліза була одягнена в куртку і штани, сівши на маленький квадроцикл. За кадром можна почути голос Максима, який підтвердив, що за зйомкою спостерігає Алла, яка стояла на балконі. Дівчинка в цей момент зазначила, що мама її налякала. Після цього дівчинка розповіла віршик про твердий знак.
"Що за буква твердий знак?", - підписали ролик адміністратори Инстаграма Лізи.
Фанати встигли подивитися відео більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Ну і подумаєш,забула дівчині", "Скільки емоцій на обличчі! Дуже рухлива міміка! Розумниця дівчинка!", "Чарівна".
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