Українська виконавиця Камалія, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, вирішила попрацювати з дітьми в саду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Залучаю своїх дівчат до аграрних робіт, засадили город, скоро виросте смачний, екологічно здоровий урожай», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що користувачі мережі прийшли в захват від того, як співачка виховує своїх дітей.

«Молодці», «Ось це правильно! Молодці! Захоплююся вами. Правильне виховання. Удачі вам!», «як все здорово, ви молодці», «Камалія, яка тільки ви зразкова матуся. Умничка. Дівчатка маленькі красуні. Приємно на вас дивитися. Дай вам Бог величезного щастя на все життя», «мамині помічники», «фу, показуха», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 42-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, здивувала фото і закликом допомагати медикам і літнім людям.

Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з 64-річним чоловіком та 7-річними доньками-близнючками.

Примітно, що на обличчях у всього сімейства - захисні маски з цікавим принтом - мультяшними посмішками.

Камалія з рідними позує на кухні, всі одягнені по-домашньому: на артистці чорна футболка з малюнком, на чоловіка біло-синій смугастий світшот, а на маленьких донечок - рожеві фартухи і райдужні футболки.

Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.

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