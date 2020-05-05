Російська актриса Кристина Асмус вразила красою, здавалося б, у звичайному вбранні

Красуня опублікувала пост, поставши в стильному луці на дивані, повідомляє Politeka.net.

Асмус одягла сорочку бежевого кольору, світло-сині джинси і кросівки. В руках актриса тримала книгу.

Зірка витягнула вперед стрункі ніжки. Зірка широко посміхалася і дивилася в камеру. Чоловікові зірки Гарику Харламову можна позаздрити.

Видно, що артистка була вдома, позаду можна розгледіти меблі.

В пості Кристина поцікавилася у підписників, чи займаються вони благодійністю і дала вісім варіантів відповіді, серед яких: "так", "ні" і "держава повинна піклуватися, а не ми".

За 40 хвилин пост зібрав понад 16 тисяч лайків та багато коментарів.

"Вдома у взутті? Мовитон", "По можливості, по телевізору коли бачу важкохвору дитину, перераховую по 100 р, якщо є... на жаль не можу багато, так як не працюю... але як кажуть, з миру по нитці😞", "Нещодавно усвідомив, що благодійність запускає процес обміну. Чим більше віддаєш - тим більше отримуєш. І це стосується не стільки грошей, скільки душевної доброти і енергетики. Тому ставлю 1.", "Допомагаю тільки через знайомих. Багато обману", "Так! Ми виробляємо сири на півдні Франції і беремо участь разом з ресторанами в благодійних обідах", "Тільки речами та їжею. У даний момент тайським дітям ТК застрягла в Таїланді", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кристина Асмус опублікувала фото, на якому постала в яскравому образі.

Актриса вбралася в обтягуюче вбрання чорного кольору, та виблискувала худими плічками і спокусивши ніжними вигинами.

Нагадаємо, що Асмус влаштувала істерику після витівки з пологами у ванній, відео: "Майте совість!".

Як повідомляла Politeka, розповніла Асмус приголомшила виглядом, випнувши груди і друге підборіддя: Харламова навіть шкода.