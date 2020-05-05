Российская актриса Кристина Асмус поразила красотой, казалось бы, в обычном наряде

Красотка опубликовала пост, представ в стильном луке на диване, сообщает Politeka.net.

Асмус надела рубашку бежевого оттенка, светло-синие джинсы и кроссовки. В руках актриса держала книгу.

Звезда вытянула вперед стройные ножки. Звезда широко улыбалась и смотрела в камеру. Мужу звезды Гарику Харламову можно позавидовать.

Видно, что артистка была дома, позади можно разглядеть мебель.

В посте Кристина поинтересовалась у подписчиков, занимаются ли они благотворительностью и дала восемь вариантов ответив, среди которых: "да", "нет" и "государство должно заботиться, а не мы".

За 40 минут пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.

"В доме в обуви? Мовитон", "По возможности, по телевизору когда вижу тяжелобольного ребёнка, перечисляю по 100 р, если есть... к сожалению не могу много, так как не работаю... но как говориться, с миру по нитке😞", "Недавно осознал, что благотворительность запускает процесс обмена. Чем больше отдаешь - тем больше получаешь. И это касается не столько денег, сколько душевной доброты и энергетики. Поэтому ставлю 1.", "Помогаю только через знакомых. Много обмана", "Да! Мы производим сыры на юге Франции и участвуем вместе с ресторанами в благотворительных обедах", "Только вещами и едой. В данный момент тайским детям ТК застряла в Таиланде", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Асмус опубликовала фото, на котором предстала в вызывающем образе.

Актриса нарядилась в обтягивающий наряд черного цвета, сверкнув худыми плечиками и соблазнив нежными изгибами.

Напомним, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".

Как сообщала Politeka, располневшая Асмус огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок: Харламова даже жалко.