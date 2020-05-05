Російський телеведучий Сергій Мінаєв здивував мережа різким висловлюємо на адресу продюсера української співачки Світлани Лободи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Шановна Нателла! Коли ви пишете, що я «своїм шорстким» мовою згадав небайдужих вам людей», ви чомусь сором'язливо замовчуєте, ЯК я це зробив. Щоб не створювати у читачів помилкових ілюзій, давайте ми з вами пояснимо причину вашої образи. В ефірі у Антиглянца я назвав творчість вашої підопічної співачки Лободи — вкрай х***ой музикою», - йдеться в повідомленні.

Після цього Мінаєв звинуватив Нателлу Крапівіну в тому, що вона спеціально намагається дискредитувати його.

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Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я «своим шершавым» языком упомянул небезразличных вам людей», вы почему-то стыдливо умалчиваете, КАК я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне ХУЕВОЙ музыкой. ⠀ И дело тут даже не том, что, по словам Наташи Архангельской, я слушаю хорошую музыку, а в том, что я имею право на собственное мнение. Это та искренность, которую я могу себе позволить, в отличии от многих наших общих знакомых, которые говорят вам в лицо, как это было «вау», а потом за спиной извиняющимся тоном рассказывают, что просто прикольно пьяным под «Твои глаза» угорать. ⠀ Ваша неудачная попытка приклеить мне ярлык мизогинии говорит лишь о том, что вы употребляете слова, значения коих вам неизвестны. Это не большая проблема — с этим живут. Напомню, что мизогиния— по сути женоненавистничество. В то время как оценочное суждение о творчестве — это право высказать собственное мнение. Настоящая роскошь в наше время. ⠀ Играя в обличителя мизогинии, сексуальной объективации, культурной апроприации и прочих модных слов, помните, что написав про меня «стареющий мизогин», вы занимаетесь эйджизмом. И в этом месте, мне можно было бы заорать про негативно-пренебрежительное отношение к стареющим людям. ⠀ Но я не буду этого делать. Я, Нателла, действительно, старею, язык мой, как вы верно заметили, шершав. А вы, Нателла, становитесь только моложе и язык ваш гладок как глазурованная плитка со стен Лиссабонских домов. ⠀ Продолжение этой дискуссии смотрите в моем новом выпуске, в четверг. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать вам, Нателла, спасибо за то, что смотрите меня и упоминаете в своих сториз.

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«Граючи в викривача мизогинии, сексуальної об'єктивації, культурної апропріації та інших модних слів, пам'ятайте, що написавши про мене «старіючий мизогин», ви займаєтеся эйджизмом. І в цьому місці, мені можна було б закричати про негативно-зневажливе ставлення до старіючим людям», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода здивувала несподіваними словами про свою подругу і продюсера

«Ох, Натік, Натік .....Скільки прожито, пережито, досягнуто...Ще б стільки ...та багато-багато разів!!!!😁🤞🤞Блага Звістка з року в рік -Твій День, Нателлочка❤️Будь щаслива , Будь спокійна , ми вже зробили так багато за свої 30)) і у нас ще все життя !!! У тебе великі плани , реализовывай їх і нехай небо тобі допомагає!Будь щаслива , здорова!! Люби і будь в любові 🤲Я поруч . Завжди .Щоб не відбувалося ..Ти ж знаєш)🤩Шовкятик цілу 😘 п. с. і, ма, купіть мені вже Греммі.... у сувенірній лавці», - йдеться в повідомленні.

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