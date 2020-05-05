Російський телеведучий Сергій Мінаєв здивував мережа різким висловлюємо на адресу продюсера української співачки Світлани Лободи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Шановна Нателла! Коли ви пишете, що я «своїм шорстким» мовою згадав небайдужих вам людей», ви чомусь сором'язливо замовчуєте, ЯК я це зробив. Щоб не створювати у читачів помилкових ілюзій, давайте ми з вами пояснимо причину вашої образи. В ефірі у Антиглянца я назвав творчість вашої підопічної співачки Лободи — вкрай х***ой музикою», - йдеться в повідомленні.

Після цього Мінаєв звинуватив Нателлу Крапівіну в тому, що вона спеціально намагається дискредитувати його.

«Граючи в викривача мизогинии, сексуальної об'єктивації, культурної апропріації та інших модних слів, пам'ятайте, що написавши про мене «старіючий мизогин», ви займаєтеся эйджизмом. І в цьому місці, мені можна було б закричати про негативно-зневажливе ставлення до старіючим людям», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода здивувала несподіваними словами про свою подругу і продюсера

«Ох, Натік, Натік .....Скільки прожито, пережито, досягнуто...Ще б стільки ...та багато-багато разів!!!!😁🤞🤞Блага Звістка з року в рік -Твій День, Нателлочка❤️Будь щаслива , Будь спокійна , ми вже зробили так багато за свої 30)) і у нас ще все життя !!! У тебе великі плани , реализовывай їх і нехай небо тобі допомагає!Будь щаслива , здорова!! Люби і будь в любові 🤲Я поруч . Завжди .Щоб не відбувалося ..Ти ж знаєш)🤩Шовкятик цілу 😘 п. с. і, ма, купіть мені вже Греммі.... у сувенірній лавці», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців