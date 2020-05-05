Российский телеведущий Сергей Минаев удивил сеть резким высказываем в адрес продюсера украинской певицы Светланы Лободы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я «своим шершавым» языком упомянул небезразличных вам людей», вы почему-то стыдливо умалчиваете, КАК я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне х***ой музыкой», - говорится в сообщении.

После этого Минаев обвинил Нателлу Крапивину в том, что она специально пытается дискредитировать его.

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Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я «своим шершавым» языком упомянул небезразличных вам людей», вы почему-то стыдливо умалчиваете, КАК я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне ХУЕВОЙ музыкой. ⠀ И дело тут даже не том, что, по словам Наташи Архангельской, я слушаю хорошую музыку, а в том, что я имею право на собственное мнение. Это та искренность, которую я могу себе позволить, в отличии от многих наших общих знакомых, которые говорят вам в лицо, как это было «вау», а потом за спиной извиняющимся тоном рассказывают, что просто прикольно пьяным под «Твои глаза» угорать. ⠀ Ваша неудачная попытка приклеить мне ярлык мизогинии говорит лишь о том, что вы употребляете слова, значения коих вам неизвестны. Это не большая проблема — с этим живут. Напомню, что мизогиния— по сути женоненавистничество. В то время как оценочное суждение о творчестве — это право высказать собственное мнение. Настоящая роскошь в наше время. ⠀ Играя в обличителя мизогинии, сексуальной объективации, культурной апроприации и прочих модных слов, помните, что написав про меня «стареющий мизогин», вы занимаетесь эйджизмом. И в этом месте, мне можно было бы заорать про негативно-пренебрежительное отношение к стареющим людям. ⠀ Но я не буду этого делать. Я, Нателла, действительно, старею, язык мой, как вы верно заметили, шершав. А вы, Нателла, становитесь только моложе и язык ваш гладок как глазурованная плитка со стен Лиссабонских домов. ⠀ Продолжение этой дискуссии смотрите в моем новом выпуске, в четверг. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать вам, Нателла, спасибо за то, что смотрите меня и упоминаете в своих сториз.

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«Играя в обличителя мизогинии, сексуальной объективации, культурной апроприации и прочих модных слов, помните, что написав про меня «стареющий мизогин», вы занимаетесь эйджизмом. И в этом месте, мне можно было бы заорать про негативно-пренебрежительное отношение к стареющим людям», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода удивила неожиданными словами о своей подруге и продюсере

«Ох, Натик, Натик .....Сколько прожито, пережито, достигнуто...Ещё бы столько ...да много-много раз!!!!😁🤞🤞Благая Весть из года в год -Твой День, Нателлочка❤️Будь счастлива , Будь спокойна , мы уже сделали так много за свои 30)) и у нас ещё вся жизнь !!! У тебя большие планы , реализовывай их и пусть небо тебе помогает!Будь счастлива , здорова!! Люби и будь в любви 🤲Я рядом . Всегда .Чтобы не происходило ..Ты же знаешь)🤩Шовкятик целую 😘 п.с. и, ма, купите мне уже Грэмми.... в сувенирной лавке», - говорится в сообщении.

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