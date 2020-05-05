Российский телеведущий Сергей Минаев удивил сеть резким высказываем в адрес продюсера украинской певицы Светланы Лободы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я «своим шершавым» языком упомянул небезразличных вам людей», вы почему-то стыдливо умалчиваете, КАК я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне х***ой музыкой», - говорится в сообщении.

После этого Минаев обвинил Нателлу Крапивину в том, что она специально пытается дискредитировать его.

«Играя в обличителя мизогинии, сексуальной объективации, культурной апроприации и прочих модных слов, помните, что написав про меня «стареющий мизогин», вы занимаетесь эйджизмом. И в этом месте, мне можно было бы заорать про негативно-пренебрежительное отношение к стареющим людям», - подчеркнул он.

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«Ох, Натик, Натик .....Сколько прожито, пережито, достигнуто...Ещё бы столько ...да много-много раз!!!!😁🤞🤞Благая Весть из года в год -Твой День, Нателлочка❤️Будь счастлива , Будь спокойна , мы уже сделали так много за свои 30)) и у нас ещё вся жизнь !!! У тебя большие планы , реализовывай их и пусть небо тебе помогает!Будь счастлива , здорова!! Люби и будь в любви 🤲Я рядом . Всегда .Чтобы не происходило ..Ты же знаешь)🤩Шовкятик целую 😘 п.с. и, ма, купите мне уже Грэмми.... в сувенирной лавке», - говорится в сообщении.

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