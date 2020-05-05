Підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде порадувала фанатів і влаштувала зухвалі танці на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Про Ріша! Твої танці це любов! І звичайно ж, під улюблену ciara», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Андраде влаштувала «брудні» танці на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це кайф!», «дуже круто», «вау, супер», «ось так!», «капець, ну сексі ж», «взагалі супер», «гаряче», «просто найкраща», «яка ти кайфовая», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 23-річна українська співачка Мішаль Андраде, підопічна реп-виконавця Потапа, насмілилася показати себе у відвертому образі.

Красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, заради якого позбулася зайвої скромності.

Пекуча брюнетка з'явилася в білих штанях і піджаку, який досить зухвало відчинила, засвітивши пружні округлості, одягнені в кремовий ліфчик - "що ти робиш?" Пристрасть цього кадру просто зашкалює.

З мінімумом косметики і зібраними в пучок волоссям, Мішель спрямувала задумливий погляд убік.

Нагадаємо, що Мішель Андраде засвітила зайве в шкіряному плащі: "Просто космос".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде розкрила кофту і показала «горбки»: «Як сумую…».

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