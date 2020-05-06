44-річна російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на обурення в мережі через свою скандальну поведінку
Як передає Politeka.net, в Instagram злили відео, на якому артистка веде себе неадекватно, вимагає подарунок, а також епічно впала на підлогу, коли хвалилася ногами (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Так, скоріш за все, під час однієї з репетицій, Волочкова заявила людям за кадром, що у неї "ноги від вух". При цьому вона тут же безцеремонно задерла поділ і продемонструвала їх.
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Продовжуючи показувати, чим її нагородила природа, Анастасія під час невдалого танцювального па підсковзнулася і з гуркотом звалилася на підлогу, що також потрапило на камеру.
В подальшому їй, вочевидь, запропонували придбати прикраси та плаття.
"Розкладіть сукні, я вам зроблю красу... Я вам обіцяла моду - у вас буде", - говорить Анастасія.
Потім знаменитість розглядала і приміряла кільця та сережки, які їй пропонував якийсь молодий чоловік. І, мабуть, він зажадав енну суму грошей за ці прикраси, на що Волочкова моментально відреагувала обуренням:
"За рекламу, за піар, ви мені просто зобов'язані подарувати ось цей комплект... Ось вам особисто так не здається? За пост в Інстаграмі у людини, у якої мільйони фоловерів?", - заявила артистка.
Відео викликало переполох в соцмережі. Користувачі навперебій кинулися коментувати витівку балерини. Багато хто відзначив, що Анастасія "не зраджує собі" і продовжує бути постійно "гашеною під чимось".
"Що у неї за шиньйони ганебні на голові, з такими грошима, невже не можна натуральні причепити"
"Чому це позорище думає, що їй всі зобов'язані?"
"Страшно спостерігати як себе гублять легендарні особистості"
"Вона вічно гашена чимось 😁"
"Вона тут під шафе 🥴 Як і у себе в Інсті. І чому говорить вона, а соромно мені 🙈"
"Вона в говнище просто. Жуть. Сором"
"🤦♀️Анастасія собі не зраджує))"
"Бідна жінка...на дно йде!"
"Вона була такою гарною, як я в дитинстві її любила😭. Що вона з собою зробила"
Нагадаємо, Волочкова з волохатими ногами вразила зовнішнім виглядом в храмі.
Як повідомляла Politeka, Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом.