44-річна російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на обурення в мережі через свою скандальну поведінку

Як передає Politeka.net, в Instagram злили відео, на якому артистка веде себе неадекватно, вимагає подарунок, а також епічно впала на підлогу, коли хвалилася ногами (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, скоріш за все, під час однієї з репетицій, Волочкова заявила людям за кадром, що у неї "ноги від вух". При цьому вона тут же безцеремонно задерла поділ і продемонструвала їх.

Продовжуючи показувати, чим її нагородила природа, Анастасія під час невдалого танцювального па підсковзнулася і з гуркотом звалилася на підлогу, що також потрапило на камеру.

В подальшому їй, вочевидь, запропонували придбати прикраси та плаття.

"Розкладіть сукні, я вам зроблю красу... Я вам обіцяла моду - у вас буде", - говорить Анастасія.

Потім знаменитість розглядала і приміряла кільця та сережки, які їй пропонував якийсь молодий чоловік. І, мабуть, він зажадав енну суму грошей за ці прикраси, на що Волочкова моментально відреагувала обуренням:

"За рекламу, за піар, ви мені просто зобов'язані подарувати ось цей комплект... Ось вам особисто так не здається? За пост в Інстаграмі у людини, у якої мільйони фоловерів?", - заявила артистка.

Відео викликало переполох в соцмережі. Користувачі навперебій кинулися коментувати витівку балерини. Багато хто відзначив, що Анастасія "не зраджує собі" і продовжує бути постійно "гашеною під чимось".

"Що у неї за шиньйони ганебні на голові, з такими грошима, невже не можна натуральні причепити"

"Чому це позорище думає, що їй всі зобов'язані?"

"Страшно спостерігати як себе гублять легендарні особистості"

"Вона вічно гашена чимось 😁"

"Вона тут під шафе 🥴 Як і у себе в Інсті. І чому говорить вона, а соромно мені 🙈"

"Вона в говнище просто. Жуть. Сором"

"🤦‍♀️Анастасія собі не зраджує))"

"Бідна жінка...на дно йде!"

"Вона була такою гарною, як я в дитинстві її любила😭. Що вона з собою зробила"

Нагадаємо, Волочкова з волохатими ногами вразила зовнішнім виглядом в храмі.

Як повідомляла Politeka, Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом.