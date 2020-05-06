Відома українська легкоатлетка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала, як володіє гімнастичною стрічкою

На фото Ганна позує в чорних лосинах і топі, а образ доповнила кросівками. В руках вона тримає паличку, до якої прикріплена червона довга стрічка. Різатдінова закрутила її навколо себе і фото вийшло дуже цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прощайтеся з людиною, якщо вас щось в ньому не влаштовує, але не ламайте його, не переробляйте. Нехай ігроман знайде свою игроманку, нехай домосід знайде свою домоседку, нехай мандрівник знайде свою туристку. Ці люди не погані, вони інші. Згодні?", - написала Різатдінова під фото.

Фанати встигли залишити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже згоден. Тому всі передує 10-річний досвід", "Добрі слова", "Корисніше зайнятися собою і сконцентруватися на собі!", "На всі 100%".

Нагадаємо, відома українська легкоатлетка Ганна Різатдінова показала свої навички і розповіла про них.

На фото Різатдінова показала, як вміє сідати на шпагат і вигнула своє тіло. Під однією ногою у неї можна побачити м'яч, а другий м'яч вона тримала в руці. Ганна була в майці, лосинах і білих кросівках.

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