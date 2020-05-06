Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в дивному вигляді

На фото Сопонару позувала в червоній футболці і брудним обличчям. Що сталося з Іриною - невідомо, вона тільки назвала це "красою" на її обличчі. Можна припустити, що щось смачне, так як дівчина провела пальцем по обличчю і після цього його облизала. Блондинка на кадрах дала завдання іншій людині поголити голову, залишивши ірокез. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Як виявилося, Ірина брала участь у челенджі. Їй потрібно було з'їсти торт без рук і можна сказати, що зірці це вдалося. На відео і відреагувала фан-сторінка Юрія Ткача, зірки "Квартал 95", адміністратор якій написав: "Ви просто прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що красуня-блондинка з «Жіночого кварталу» Лера Товстолес заховалася в коморі, де і потрапила в кадр фотографа.

На фото Лера варто в плащі, під яким, судячи з усього, нічого більше немає. Дівчина сховалася в підсобці або гардеробної, оголивши плечі і засвітивши голу ніжку. Чим займалася зірка в темній коморі не ясно, але фото виглядає дуже пікантно.

За 40 хвилин під постом артистки залишили понад 300 лайків.

Повідомлялося, що Відома українська актриса Ірина Сопонару порадувала шанувальників черговим фото в купальнику.

Так, на одному з останніх знімків в Instagram Ірина Сопонару позує в купальнику з принтом пальми. Ліф обтягнув соковиті принади зірки, підкресливши всі достоїнства.

Зверху актриса одягла, ймовірно, халат з короткими рукавими, розкривши його.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" в одному білизна розбурхала гарячим фото в спальні

А ще Politeka повідомляла, що красуні з «Квартал 95» звели з розуму соковитими образами

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" блиснула ідеальним тілом в малюсінькому топі:



