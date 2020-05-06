Знаменитий молдавський виконавець Дан Балан здивував новим роликом, заснятым під час роботи над новим проектом
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Так, співак розповів, що анонсує свій новий проект, в якому запропонує українцям всім і все прощати. Проект так і називається "Все пробачати", про нього артист і розповідав у відео днем раніше.
Суть його роботи полягає в тому, щоб допомогти звести людей і помирити їх.
«Запрошуємо людей, у яких якась образа є, вони з пов'язками будуть. І вони відкривають ці пов'язки і бачать людей, яких не бачили по 5, по 10 років. Більшість з них не бачилися з-за якоїсь образи. Їх запросили на це шоу, і вони зняли ці пов'язки… і звичайно біль, складно пробачити, але вони знаходять силу і прощають», - написав Дано під одним з роликів.
Фанати одразу ж почали коментувати ролики і обмінюватися думками з приводу побаченого.
До цього ми повідомляли, що артисти представили відео, записане прямо в спальні Тіни Кароль. Як виявилося, зірки вирішили зняти кліп на музичну композицію "Пам'ятаєш", яку готували багато тижнів. А нещодавно в мережі з'явилося досить неоднозначне відео з репетиції, яке тільки підігріла чутки про їх бурхливий роман.
Сам кліп, який відзняли артисти всього за кілька днів, потрапив у топ-трендів Ютуб-платформи і був буквально завалений позитивними коментарями. Не далеко пішов і ролик з репетиції зірок - Дан і Тіна в домашньому вигляді засвітилися перед камерами в досить несподіваних образах.
Без облуди артисти готувалися до виступу і показали, як проводять час разом.
у представленому В Instagram відео можна помітити, як артисти репетирували, стоячи одне перед одним. У ролику також чути, як зірки фліртують і заграють один з одним.
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