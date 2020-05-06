Відома українська співачка Аліна Гросу розповіла і показала, як готувати смачні курячі ніжки

На кадрах Гросу позує в чорній кофтині і з розпущеним волоссям. Спочатку Аліна говорили дивним голосом, схожим на той, який утворюється від гелію. Зірка розповіла про те, що у неї в родині люблять соус барбекю, тому вона приготує курячі ніжки в ньому. Співачка поетапно пояснила, як готувати смачну страву і показала результат. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Курячі ніжки в соусі барбекю

1 кг курячих ніжок

1 ст/л з гіркою меду

2 пакетика соєвого соусу

1 ч/л гірчиці

Приправа барбекю/ або для м'яса

4 зубчики часнику

Соус барбекю", - написала Аліна.

Фанати подивилися відео більше 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ням-ням", "У тебе дуже приємний голос, не думала про дублювання фільмів", "Дуже апетитно !!", "Ааа, яка смакота", "Дуже класний рецепт, обов'язково приготую".

Повідомлялося, що відома співачка Аліна Гросу здивувала несподіваною зміною іміджу після масової критики шанувальників.

За словами артистки, вона подивилася більше трьох тисяч коментарів і вирішила, що вона справді виглядає краще з довгими локонами. Прийнявши для себе важливе рішення, дівчина заявила, що хоче показати, як думка шанувальників для неї важливо і наростила світлі пасма знову.

Нагадаємо, Аліна Гросу з немовлям на руках вперше заговорила про горе в сім'ї

А ще Politeka писала, що Аліна Гросу вперше показала свого малюка, відео облетіло мережа

Також Politeka повідомляла, що Гросу побешкетувала на руках у роздягненої красеня, оцінили не всі



