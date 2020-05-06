34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова підкорила танцями на даху

Нове відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Ольга була одягнена в обтягуючі лосини і толстовку. Красуня стояла на даху і спокусливо танцювала під свій новий трек. Видно, що на вулиці збирається дощ, так як позаду співачки видніються хмари.

«Пройшов день з моменту релізу Сук@ Весна, і я Вам нереально вдячна за цю підтримку.

Ви моє все. Спасибі велике всім цифровим майданчикам за підтримку», - написала Ольга у себе під постом, зазначивши, що її пісня вже потрапила в багато чартів.

За годину її відео подивилися понад 477 тисяч разів. В коментарях зірці традиційно залишили безліч компліментів.

«Моя любов. Трек бомба! Обожнюю», «Яка ти класна», «Ти вогонь, і пісня крута», «Супер», «Красуня», «Ідеальна жінка», «Класна пісня і бомбическая Оля», «Ось це стиль», «Нереальна пісня», «Ти сама, сама», «Кайф», «Ми з тобою», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова позувала у блузі, яку грайливо спустила з плеча. Красуня посміхалася, закривши очі. Завершували її гарний образ прикраси на шиї, а також довгі сережки у вухах.

Нагадаємо, що заява Галкіна розбурхала мережу, Бузова не змовчала: "Старим стаєш".

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Також Politeka писала, що Бузова без макіяжу зганьбилася, показавши груди в старій сорочці: боляче дивитися.