34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова підкорила танцями на даху
Нове відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Ольга була одягнена в обтягуючі лосини і толстовку. Красуня стояла на даху і спокусливо танцювала під свій новий трек. Видно, що на вулиці збирається дощ, так як позаду співачки видніються хмари.
«Пройшов день з моменту релізу Сук@ Весна, і я Вам нереально вдячна за цю підтримку.
Ви моє все. Спасибі велике всім цифровим майданчикам за підтримку», - написала Ольга у себе під постом, зазначивши, що її пісня вже потрапила в багато чартів.
За годину її відео подивилися понад 477 тисяч разів. В коментарях зірці традиційно залишили безліч компліментів.
Скандал з Грузією набирає обертів, Зеленський кинув ризикований виклик: "З 6 травня в Україні..."
Окупанти пішли в атаку на ділянці відведення військ: термінове повідомлення штабу ООС і дані про поранених
Голлівудська зірка вийшла на вулицю без нижньої білизни, видовище не для дітей: "Ніякого сорому"
"З понеділка перестане підпорядковуватися вся країна": Зеленський досягнув точки неповернення
«Моя любов. Трек бомба! Обожнюю», «Яка ти класна», «Ти вогонь, і пісня крута», «Супер», «Красуня», «Ідеальна жінка», «Класна пісня і бомбическая Оля», «Ось це стиль», «Нереальна пісня», «Ти сама, сама», «Кайф», «Ми з тобою», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Бузова позувала у блузі, яку грайливо спустила з плеча. Красуня посміхалася, закривши очі. Завершували її гарний образ прикраси на шиї, а також довгі сережки у вухах.
Нагадаємо, що заява Галкіна розбурхала мережу, Бузова не змовчала: "Старим стаєш".
Як повідомляла Politeka, епатажна Бузова плюнула на все і привселюдно зізналася в любові: "Вітаю, котик...".
Також Politeka писала, що Бузова без макіяжу зганьбилася, показавши груди в старій сорочці: боляче дивитися.