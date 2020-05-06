Російський співак Філіп Кіркоров порадував фанатів і показав, як Микола Басков «розважається» з жінками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як же складно,часом знайти його...голос...і тільки рука Майстра @nikolaibaskov вам в допомогу», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Басков допомагає жінкам «ставити» голос, натискаючи на певні частини їх тел. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Боже, жерсть, помилуй її, Коля! Зламаєш її зараз», «бідна жінка», «ахахха», «Голос заблукав», «Ахаххаха не туди руку пхает», «шедевр», - пишуть вони.

Раніше ми розповідали про те, що Філіп Кіркоров продовжує отримувати самі різні привітання з нагоди свого дня народження.

На цей раз "відзначився" співак і шоумен Олександр Ревва. У своєму особистому Instagram російська зірка опублікувала пост, присвячений відомому виконавцю Філіпу Кіркорову, який відзначає сьогодні свій 53-й день народження.

Крім вітального тексту, Олександр Ревва також поділився цілої підбіркою спільних знімків з Філіпом Кіркоровим, де також можна побачити і дружину шоумена Анжеліку.

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