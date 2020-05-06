Вот это да!

Российский певец Филипп Киркоров порадовал фанатов и показал, как Николай Басков «развлекается» з женщинами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как же сложно,порою найти его...голос...и только рука Мастера @nikolaibaskov вам в помощь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Басков помогает женщинам «ставить» голос, надавливая на определенные части их тел. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Боже, жесть, помилуй ее, Коля! Сломаешь ее сейчас», «бедная женщина», «ахахха», «Голос заплутал», «Ахаххаха не туда руку пхает», «шедевр», - пишут они.

Ранее мы рассказывали о том, что Филипп Киркоров продолжает получать самые различные поздравления по случаю своего дня рождения.

На этот раз "отличился" певец и шоумен Александр Ревва. В своем личном Instagram российская звезда опубликовала пост, посвященный известному исполнителю Филиппу Киркорову, который отмечает сегодня свой 53-й день рождения.

Помимо поздравительного текста, Александр Ревва также поделился целой подборкой совместных снимков с Филиппом Киркоровым, где также можно увидеть и супругу шоумена Анжелику.

Напомним, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки".

Как сообщала Politeka, Киркоров распродает личные вещи, но у Волочковой все еще хуже: "Нет денег на еду".

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".