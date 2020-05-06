Колишня солістка групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос показала підрослу дочку й поділилася думкою, коли не варто народжувати дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Коли не варто хотіти/народжувати дітей? – мені пора (у всіх подруг ж є вже); – материнський капітал (за дітей дає виплати держава/чоловік/батьки); – це утримає чоловіка поруч (ми народжуємо дітей для себе і завжди розраховуємо на себе, дівчатка💁🏻‍♀️); – реалізація нездійснених мрій у дітей; – щоб комусь щось довести («у мене ось як все класно – сім'я, новий чоловік, будинок тощо); – продовжити рід», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках видно Димпопулос з дітьми. Як можна помітити, її дочка помітно підросла, а сама зоряна мама називає дітей дар, який дається не всім.

«…діти – дар, до якого потрібно бути готовими. Коли діти з'являються від радості, від бажання передати або примножити, тоді цей дар принесе багато щастя, пізнання і сенсу. В іншому випадку, навпаки, багато клопоту, роздратування, суєти і в майбутньому біль від нерозуміння і прірви», - підкреслила вона.

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