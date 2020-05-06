Суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар порадувала фанатів і блиснула ідеальним тілом в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не треба слухати шум світу, треба слухати тишу душі…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кухар позує виходячи з машини. А на іншому знімку зірка демонструє бездоганне тіло, сидячи на кріслі авто. Шанувальники Кухар були в захваті від ідеального виду кумира.

«Фантастична, супер просто!», «Чарівно», «чудова», «прекрасна», «Загадка», «Це фото "Чорного" АНГЕЛА!!!! Це просто нереально красиво!!! Заворожуюче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, балерина Катерина Кухар здивувала шанувальників пікантним знімком, який зробила в Чистий четвер.

«Чистий Четвер-це не тільки про підготовку до найсвітлішого свята і банних процедурах....В це свято потрібно ще й" вимити " свої думки: не думати про погане, не лаятися і не ображатися.. ☝🏻Тому, краще цей день провести тільки з позитивними думками та гарним настроєм...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кухар позує на камеру в одному халаті, демонструючи всіх ідеальне тіло.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій сукні: "Запальна".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар оголила плечі: "Ого, які великі".