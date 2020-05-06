Судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар порадовала фанатов и сверкнула идеальным телом в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кухар позирует выходя из машины. А на другом снимке звезда демонстрирует безупречное тело, сидя на кресле авто. Поклонники Кухар были в восторге от идеального вида кумира.
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«Фантастическая, супер просто!», «Очаровательно», «великолепная», «прекрасная», «Загадка», «Это фото "Чёрного" АНГЕЛА!!!! Это просто нереально красиво!!! Завораживающе», - пишут они.
Как сообщалось ранее, балерина Екатерина Кухар удивила поклонников пикантным снимком, который сделала в Чистый четверг.
«Чистый Четверг-это не только о подготовке к самому светлому празднику и банных процедурах....В это праздник нужно еще и" вымыть " свои мысли: не думать о плохом, не ругаться и не обижаться.. ☝🏻Поэтому, лучше этот день провести только с позитивными мыслями и хорошим настроением...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кухар позирует на камеру в одном халате, демонстрируя всех идеальное тело.
Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".
А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".
Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".