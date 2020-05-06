Судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар порадовала фанатов и сверкнула идеальным телом в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кухар позирует выходя из машины. А на другом снимке звезда демонстрирует безупречное тело, сидя на кресле авто. Поклонники Кухар были в восторге от идеального вида кумира.

«Фантастическая, супер просто!», «Очаровательно», «великолепная», «прекрасная», «Загадка», «Это фото "Чёрного" АНГЕЛА!!!! Это просто нереально красиво!!! Завораживающе», - пишут они.

Как сообщалось ранее, балерина Екатерина Кухар удивила поклонников пикантным снимком, который сделала в Чистый четверг.

«Чистый Четверг-это не только о подготовке к самому светлому празднику и банных процедурах....В это праздник нужно еще и" вымыть " свои мысли: не думать о плохом, не ругаться и не обижаться.. ☝🏻Поэтому, лучше этот день провести только с позитивными мыслями и хорошим настроением...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кухар позирует на камеру в одном халате, демонстрируя всех идеальное тело.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".