Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова порадувала фанатів і показала всім, як проводить час на ізоляції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ці чудові теплі сонячні дні необхідно прикрашати красою, радістю, любов'ю, романтикою, щоб хотілося посміхатися.😊🌺❤️🔥 І в формі треба бути завжди! В незалежності від ізоляцій», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Волочкова позує в напівпрозорому вбранні, демонструючи значні форми. Крім того, з-під вбранні видніється явно зайве. Однак шанувальники балерини не змогли що-небудь сказати, оскільки зірка закрила можливість коментувати фотографії.
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Як повідомлялося раніше, балерина Анастасія Волочкова визнала "референдум" і анексію Криму законними. За її словами, "Крим зробив свій вибір", але в її свідомості він буде асоціюватися з Україною.
"Крим був частиною України, і я хочу пояснити, що він в моїй свідомості завжди буде асоціюватися з Україною. Я ніколи не припускала, що на цій землі взагалі можуть відбуватися такі жахливі суперечності, які можуть посваритися наші народи", - зазначила вона.
Але тут же зазначила, що приєднання півострова до РФ "всі чекали".
"Тепер Крим став частиною Росії. Неможливо не рахуватися з тим фактом, що багато людей цього довго чекали. Я вірю, що рішення жителів Криму благотворно вплине на їхнє життя", - впевнена співачка.
Нагадаємо, Волочкова з волохатими ногами вразила зовнішнім виглядом в храмі.
Як повідомляла Politeka, Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом.
Також Politeka писала, що Волочкова показала, чим спокушає коханця в сірому боді.