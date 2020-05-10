Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова порадувала фанатів і показала всім, як проводить час на ізоляції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ці чудові теплі сонячні дні необхідно прикрашати красою, радістю, любов'ю, романтикою, щоб хотілося посміхатися.😊🌺❤️🔥 І в формі треба бути завжди! В незалежності від ізоляцій», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Волочкова позує в напівпрозорому вбранні, демонструючи значні форми. Крім того, з-під вбранні видніється явно зайве. Однак шанувальники балерини не змогли що-небудь сказати, оскільки зірка закрила можливість коментувати фотографії.

Як повідомлялося раніше, балерина Анастасія Волочкова визнала "референдум" і анексію Криму законними. За її словами, "Крим зробив свій вибір", але в її свідомості він буде асоціюватися з Україною.

"Крим був частиною України, і я хочу пояснити, що він в моїй свідомості завжди буде асоціюватися з Україною. Я ніколи не припускала, що на цій землі взагалі можуть відбуватися такі жахливі суперечності, які можуть посваритися наші народи", - зазначила вона.

Але тут же зазначила, що приєднання півострова до РФ "всі чекали".

"Тепер Крим став частиною Росії. Неможливо не рахуватися з тим фактом, що багато людей цього довго чекали. Я вірю, що рішення жителів Криму благотворно вплине на їхнє життя", - впевнена співачка.

Нагадаємо, Волочкова з волохатими ногами вразила зовнішнім виглядом в храмі.

Як повідомляла Politeka, Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом.

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