Колишня солістка групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос порадувала шанувальників і показала своїх підрослих дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Мама – найголовніше і сакральне слово в нашому житті. Мама – «будинок», куди завжди хочеться повернутися. Мама – безумовна любов і прийняття. Мама – це життя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Дімопулос позує разом зі своїми дітьми: Даніелем Джеджулою (від зіркового шоумена Андрія Джеджули) і малою Софією (від бізнесмена Ігоря Кучеренка, який старше за неї на 18 років). Зворушливі знімки спровокувала бурхливі коментарі з боку її прихильників.

«Доча копія тата, а мама ще гарнішою стала», «боже, яка мала», «яка солодка дівчинка», «така хорошушка», «Нехай будуть діти красиві як мама і щасливі! 🌹💖👍», «Така солодка булочка 🤩❤️», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос показала вищу дочка і поділилася думкою, коли не варто народжувати дітей.

«Коли не варто хотіти/народжувати дітей? – мені пора (у всіх подруг ж є вже); – материнський капітал (за дітей дає виплати держава/чоловік/батьки); – це утримає чоловіка поруч (ми народжуємо дітей для себе і завжди розраховуємо на себе, дівчатка💁🏻‍♀️); – реалізація нездійснених мрій у дітей; – щоб комусь щось довести («у мене ось як все класно – сім'я, новий чоловік, будинок тощо); – продовжити рід», - йдеться в повідомленні.

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