Серце відомого американського артиста Джеррі Стіллера зупинилося на 93-му році життя

Про це пише Politeka.net.

Сумну новину у своєму особистому мікроблозі Twitter повідомив його син Бен Стіллер.

У публікації відомий американський комік зазначив, що його батько Джеррі Стіллер помер з природних причин.

"Мені сумно говорити, але мій батько Джеррі Стіллер помер з природних причин. Він був чудовим татом і дідусем, самим відданим чоловіком Енн близько 62 років. Його буде сильно не вистачати. Люблю тебе, тату", - написав голлівудський комік у своєму Twitter.

Варто відзначити, що Джеррі Стіллер був учасником Другої світової війни і після її закінчення разом з дружиною Енн Мірой створив комедійний дует "Стіллер і Міра". Довгий час дует успішно виступав разом.

Найбільшу популярність Стіллеру-старшому принесли ролі в таких серіалах, як "Сайнфелд" і "Король Квінса". За першу роботу його навіть номінували на престижну нагороду "Еммі" і він також отримав премію American Comedy Award.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Рембо" Брайан Деннехі пішов з життя. Сумну новину у своєму Instagram повідомив Сильвестр Сталлоне.

Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Брайан Деннехі помер у віці 81 року по природних причинах, а не від китайського вірусу.

"Великий актор Брайан Деннехі помер. Він просто був блискучим виконавцем Він також був ветеринаром у В'єтнамі, і дуже мені допоміг побудувати характер Рембо. Світ втратив великого артиста", - написав Сталлоне.

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