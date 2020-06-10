Російський актор Станіслав Садальський висловився про Михайла Єфремова після страшної автокатастрофи в центрі Москви

Як повідомляє Politeka.net, він виступив на захист свого колеги на сторінці в Instagram.

8 червня п'яний Михайло Єфремов став учасником жахливої ДТП в центрі Москви, в результаті якого загинула людина. За словами Садальського, журналісти почали йому дзвонити з проханням прокоментувати те, що трапилося.

"Не буду ні захищати, ні засуджувати. У мене у самого рідний брат загинув з вини нетверезого водія. І лише Богу відомо, чому він часом гальмує п'яного, забираючи не його життя, а життя невинного. Я знаю, як це страшно, коли відразу ламається твоя доля", - написав актор у соцмережі.

Садальський обурився ажіотажем навколо ДТП за участю Михайла Єфремова. За його спостереженнями, глядачі тільки і чекають трагічних подій, щоб позловтішатися над знаменитостями.

"Як за останні роки змінилися глядачі. Звідки стільки жовчі? Вони перетворилися в стерв'ятників, які прагнуть, щоб їх пащу кожен день лілі це пекла полум'я біди. Хороші вісті вони не переварюють", - підкреслив російський артист.

Як уверяеет Садальський, близькі не будуть давати хабарі і клопотати, щоб допомогти Єфремову уникнути покарання за п'яне водіння:

"Не треба чекати, потираючи руки, що Мішу почнуть викуповувати і рятувати. Не почнуть. На відміну від дуже багатьох, він чесна людина".

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