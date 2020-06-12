Відома співачка Наташа Корольова згадала моменти спільної роботи з президентом України Володимиром Зеленським

Відверту заяву зірка зробила в ефірі Youtube-програми "Слава+".

Неоднозначний момент у відносинах між нею та українським лідером стався ще під час того, коли Володимир Зеленський починав будувати кар'єру коміка.

За її словами, під час одного із спільних виступів Володимир Зеленський поправив їй спідницю.

"Я знімалася у "Вечірньому Києві" і у нас там була така мізансцена. У мене було дуже вузьке плаття, і я сиділа довго, а потім, коли встала, спідниця пішла вгору… І якось так воно все логічно лягло і я кажу: "Володя, поправ мені, будь ласка, спідничку", - відверто розповіла Корольова.

Зірка також розповіла про стосунки із Зеленським, коли він уже став президентом України.

"Ну я як-то знаєш, Слав, не стежу. Не хочу навіть особливо, знаєш, влазити туди. Але все так неоднозначно і непросто, і не знаю, чи радий сам Володимир Олександрович", - підкреслила Наташа Корольова в ефірі програми.

Раніше ми писали, що Корольова відзначилася новим висловлюванням щодо заборони на в'їзд в Україну та Майдану в Києві.

Як відомо, у жовтні 2016 року СБУ ухвалила рішення заборонити Корольовій бувати в Україні найближчі п'ять років. У вересні 2018 року

Королева розповіла, що подала позов до ЄСПЛ, зазначивши, що звинувачення не відповідають дійсності. За її словами, їй заборонили в'їзд в Україну через заздрість.

За її словами, вона підтримувала Революцію Гідності, коли люди вийшли на протест після побиття студентів. Корольова додала, що в ній брали участь і її брати, які живуть в українській столиці.

Нагадаємо, заборонена в Україні Королева згадала, як підтримувала Майдан: "Носили борщі, котлети".

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