Номер про заробітчан, показаний на "Лізі Сміху" викликав шквал обговорення в соцмережах

Відео опублікували в Інстаграмі "Студії "Квартал-95", передає Politeka.net.

На записі-виступ команди "Наш Формат»та їхній лайфхак під назвою "Доступне житло". Учасники шоу переспівали пісню "Боббі Боба", темою якої став нібито діалог заробітчанина зі своїми родичами.

Спочатку він їде заробляти за кордон на квартиру, потім на ремонт, меблі і техніку, потім на навчання дітей, житло для них та інше. Коли 75-річний герой вирішує повернутися нарешті додому і відпочити, діти "обрадували" його тим, що у нього народилися відразу двоє онуків, для яких той теж повинен заробити грошей. У нього трапилася істерика.

На перший погляд смішний номер більшості глядачів здався далеко не смішним. Вони критикують владу за те, що за 30 років не змогла створити нормальні умови для українців, щоб вони не їздили на чужину, а діти росли без них. Інші рознесли авторів за недоречний гумор, а треті вважають номер цілком правдивим і не розуміють обурення.

"Номер смішний, ситуація страшна☺️", "це не смішно, це боляче", "нічого святого у нашої влади протягом 30 років, їх заслуга в такому житті простих людей!", "ситий голодного не розуміє", "Я не шанувальник цієї передачі, ну а що тут не так? Все правильно. Сумно, але правильно. У радянські часи була пародія на пісню «Волга». Схоже", " Ну, не всім в житті дано заробляти сміхом. Більшість заробляють сльозами. І сміятися над працівниками, аморально. Вони левову частину грошей пересилають в Україну. Залишають сім'ї, батьків, їх вчили, сподівалися на них, просто такі керівники державних, як у нас, не залишили їм вибору. Ось і наймитують по світу. Слава богу, що можуть заробити, не грабують, не крадуть, не "дерибанять" те, що заробляють прості українці. Соромно за такий гумор", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО кинулися на заробітки в Крим.

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