Номер о заробитчанах, показанный на «Лиге Смеха» вызвал шквал обсуждения в соцсетях

Видео опубликовали в Инстаграмме «Студии" Квартал-95», передает Politeka.net.

На записи – выступление команды «Наш Формат» и их лайфхак под названием Доступное жилье». Участники шоу перепели песню «Бобби Боба», темой которой стал якобы диалог заробитчанина со своими родственниками.

Сначала он едет зарабатывать за границу на квартиру, затем на ремонт, мебель и технику, потом на обучение детей, жилье для них и прочее. Когда 75-летний герой решает вернуться наконец-то домой и отдохнуть, дети «обрадовали» его тем, что у него родились сразу двое внуков, для которых тот тоже должен заработать денег. У него случилась истерика.

На первый взгляд смешной номер большинству зрителей показался далеко не смешным. Они критикуют власть за то, что за 30 лет не смогла создать нормальные условия для украинцев, чтобы они не ездили на чужбину, а дети росли без них. Другие разнесли авторов за неуместный юмор, а третьи посчитали номер вполне правдивым и не понимают возмущения.

«Номер смешной, ситуация страшная🤦🏼‍♀️», «это не смешно, это больно», «Ничего святого у нашей власти на протяжении 30 лет, их заслуга в такой жизни простых людей!», «сытый голодного не понимает», «Я не поклонник этой передачи, ну а что тут не так? Все правильно. Грустно, но правильно. В советские времена была пародия на песню «Волга». Похоже», «Ну, не всем в жизни дано зарабатывать смехом. Большинство зарабатывают слезами. И смеяться над работниками, аморально. Они львиную часть денег пересылают в Украину. Оставляют семьи, родителей, их учили, надеялись на них, просто такие руководители государственных, как у нас, не оставили им выбора. Вот и батрачат по миру. Слава богу, что могут заработать, не грабят, не воруют, не «дерибанят» то, что зарабатывают простые украинцы. Стыдно за такой юмор», – пишут в комментариях.

Напомним, жители ОРДЛО ринулись на заработки в Крым.

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