Нащадки легендарних радянських акторів часто страждали від нестачі уваги, але деякі вирішили стати знаменитими

Зірки СРСР Юрій Нікулін, Андрій Миронов, Володимир Висоцький та інші отримали великий успіх. Але не всі з їхніх нащадків продовжили справу знаменитих родичів.

Як склалося життя дітей і онуків радянських зірок, пише видання Politeka.net.

Юрій Нікулін

Внучка Юрія Нікуліна Марія ще в дитинстві переїхала до Німеччини. Вона не бачилася з дідом і батьком після від'їзду, і тільки після смерті актора вперше зустрілася з сім'єю в Росії.

Вона лікар-нейрохірург, шановна людина, гідний член німецького суспільства. У неї вже давно своя сім'я, вона заміжня і виховує двох дітей, правнуків Юрія Нікуліна.

Першого онука Нікуліна-старшого назвали на честь діда, молодий чоловік дуже схожий на нього. У дитинстві Юра мріяв стати гімнастом, але зрозумів, що не зможе займатися цим все життя.

Зараз, як і його батько, працює в цирку Діда, керує відділом реклами та спецпроектів. Юрій одружився на дівчині Анастасії, пара має двох дітей-Станіслава (2009 р.) і Софію (2015 р.).

Онук Юрія Нікуліна Максим, як і його старший брат, пройшов навчання в Школі-студії МХАТ. Нині молодий чоловік працює в сімейному цирку, де відповідає за організацію гастролей трупи.

Володимир Висоцький

Син Володимира Висоцького Микита Висоцький став знаменитим у своїх колах. Робота батька справила враження на сина, і той вирішив пов'язати власне життя з театральним мистецтвом. Він став актором, режисером, сценаристом російського театру і кіно, автором фільму про Володимира Висоцького "Висоцький. Спасибі, що живий". Саме ця робота принесла Микиті популярність, проте в скарбничці артиста чимало й інших не менш цікавих картин.

Андрій Миронов

У легендарного актора Андрія Миронова дві дочки: одна рідна Марія Миронова, а друга прийомна-Марія Голубкіна. Обидві дівчини стали актрисами. При чому, досить успішними.

Онук Андрія Миронова продовжує зоряну династію: днями стало відомо, що починаючому акторові дісталася головна роль у великому проекті. Можливо, Андрій Удалов скоро стане не менш популярним і успішним, ніж його знамениті родичі.



Аркадій Райкін

Син Костянтин Райкін з дитинства захоплювався багато чим - він успішно навчався у фізико-математичній школі, захоплювався спортивною гімнастикою, не залишаючи цих занять навіть після перелому носа, який він отримав, впавши з брусів.

Після закінчення училища його вже чекала Галина Волчек в театрі "Современник". На сцені Костянтин трудився 10 років. Потім пішов театр "Сатирикон" - спочатку Костянтин служив там актором, а після смерті батька, в 1987 році, став художнім керівником. Знімався Райкін-молодший і в кіно-глядачі пам'ятають, наприклад, його іскрометного персонажа у фільмі "Труффальдіно з Бергамо".

Михайло Боярський

Єлизавета Боярська одна з найкрасивіших актрис сучасного російського кіно. Сьогодні вже мало ким сприймається тільки як внучка знаменитих російських акторів Михайла Боярського і Лариси Луппіан. Здається, сьогодні практично у всіх гучних кіно і телепрем'єрах в титрах значиться серед виконавців головних ролей ім'я Єлизавети Боярської.

Нагадаємо, внучка Боярського в зухвалій позі ефектно запроторила бюст шостого розміру.

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