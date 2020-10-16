Помер колишній бас-гітарист культової рок-групи AC/DC Пол Меттерс

За словами інсайдерів, смерть Меттерса була викликана "проблемами зі здоров'ям, пов'язаними з його рок-н-рольним способом життя", які дали про себе знати в літньому віці, пише видання The Sun.

В останні роки музикант жив усамітнено, на допомогу по інвалідності і не займався музикою. Крім того, про його смерть повідомив у соцмережі Facebook його друг Род Уескомб.

"Він завжди міг розсмішити мене, коли у мене не було настрою. Всі, хто його знав, будуть сумувати за ним. Це велика втрата. Спочивай з миром, Містер Пол Маттерс", - підписав рід свій пост.

Пол Меттерс приєднався до групи AC/DC в 1975-му році, замінивши басиста Ларрі ван Крідта. Меттерс встиг виступити у складі рок-колективу під час австралійського туру по трьох містах: Аделаїда, Мельбурн і Сідней. Незабаром він був звільнений тодішнім лідером колективу-вокалістом і автором пісень Бон Скоттом. Місце Меттерса зайняв Марк Еванс.

Після відходу з групи Меттерс покінчив з музичною кар'єрою, хоча його талантом захоплювались міліони, і дав тільки одне інтерв'ю в 2017 році.

Група AC/DC вважаються засновниками і піонерами хард-року і хеві-металу. Колектив продав понад 200 мільйонів примірників альбомів по всьому світу. В цілому AC/DC є найуспішнішою і відомою рок-групою з Австралії і однією з найпопулярніших у світі.

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