Зірка "Дизель шоу" Олександр Бережок вирішив розкрити свої секрети

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у відео, яке з'явилося на офіційній сторінці «Дизель шоу» в соціальній мережі Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте в самий низ)

Олександр Бережок вирішив зізнатися, чи любить він випити. Так, виявилося, що в пошуку часто вбивали "Олександр Бережок - любитель випити".

"Почнемо з того, що я не любитель, а професіонал в цьому плані. А взагалі насправді це напевно більше якийсь стереотип. Насправді я не так часто п'ю. Мені подобається алкоголь. Але він мені подобається в хорошій компанії, хороший, якісний алкоголь. Але так, щоб я пив заради того, щоб пити – це не про мене. Ось зараз я вже другий місяць не п'ю взагалі ніякого алкоголю, навіть пива. Тобто у мене з цим немає проблем", - розповів артист.

Також Бережок відповів на питання про хобі. За його словами, тут все залежить від настрою і внутрішнього стану.

"Я можу спокійно сісти і читати книгу, причому читати книгу захлинаючись кілька годин поспіль, абсолютно не звертаючи уваги ні на що. Або займатися якимись справами, тобто руками там щось робити. Майструвати, будувати, робити. Мені не чужа ніяка чоловіча робота абсолютно", - говорить актор.

Раніше повідомлялося, що актор "Дизель шоу" Олександр Бережок заінтригував кадром поруч з колегою-Вікторією Булітко.

Кадр був зроблений під час зйомки серіалу «вижити за всяку ціну».

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" Булітко не змогла втекти від суворого поліцейського: несподівані кадри.

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