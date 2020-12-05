Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія показала себе у святковому образі

На фото Лілія позує в чорному топі. Образ красуня доповнила чорними штанами, а рукою взялася за стегно. Волосся у ями були розпущеним, а на обличчі легкий макіяж. Зірка хвалилася фігурою, стоячи біля новорічної ялинки, і захоплювала ідеальними вигинами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні буде кілька порад про вибір новорічного образу. Думаю це вельми актуальна тема зараз для дівчат. Правда?",- написала красуня.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "вогонь"," Чарівна зовні і всередині", " як завжди, шикарна!", "Дуже красиво", " Боже,. яка ви красива. Фігура-приклад для інших", "грація і вишуканість", "красива і ялинка ваша краса Божественна", " Лілія, ви як і ваша сім'я-прекрасні! Влад, чудовий чоловік, батько і просто людина! Ви-чарівні, красиві", "Люблю такі".

Повідомлялося, що відомий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився спекотним фото з пустелі, на якому позує зі своєю дружиною Лілією.

На знімку Влад і Лілія позують на тлі піщаних дюн. При цьому, хореограф одягнений в чорний жилет, накинутий на голе тіло і дозволяє йому продемонструвати свій оголений торс, а також прості джинси.

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