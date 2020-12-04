Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка будує кар'єру в Росії, кардинально змінила зовнішність заради участі в шоу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свій новий образ з шоу "Льодовиковий період", в якому вона бере участь. На фото Регіну було просто не впізнати. Їй наділи чорну перуку, зробили яскравий макіяж, а також одягли в красивий зелений наряд. Судячи зі знімка, Тодоренко втілить в життя образ Клеопатри.

"Завтра буде дуже гарячий танець. Будемо топити лід", - підписала фото зірка.

У коментарях стали бурхливо обговорювати новий образ зірки. Багато шанувальників прийшли до висновку, що чорний колір Регіні дуже пасує.

"Регі-ти просто бомбічна!", "Регіна, так ось звідки міць!", "Дуже красива, справжня Клеопатра", "капець...взагалі не впізнати", "вам дуже пасує бути брюнеткою! І ці тіні. Вдалий образ", " Круто. Клеопатра? Єгипет? Моя тема. Чекаємо виступу. І удачі", "чорне волосся і зелене плаття прямо пасує", " Регіна Клеопатра! Шикарний образ", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що чоловік Тодоренко, співак Влад Топалов вибув з шоу. Як відомо, обидві зірки змагалися за титул переможця проекту.

Нагадаємо, що Тодоренко не стримала емоцій на публіці і нарвалася на жорстку критику.

Як повідомляла Politeka, у сім'ю Регіни Тодоренко прийшла нова біда, чоловік приголомшив заявою: "всім спасибі, всім пока!".

Також Politeka писала, що заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "дуже шкода, що Влад...".