Архівне фото Володимира Зеленського з його колишнім другом несподівано спливло в мережі
Як повідомляє Politeka, раритетний знімок українського президента з'явився на його фанатській сторінці в Instagram. Фото було зроблено в часи КВК-вської молодості Зеленського. На знімку він зображений зі своїм другом дитинства і колишнім кварталівцем Денисом Манжосовим, а також двома невідомими дівчатами. Одна з них обнімає Зеленського за плечі.
Точно невідомо, коли і де було зроблено фото.
Зазначимо, що Денис Манжосов був одним з тих, хто допоміг Зеленському створити команду КВК «95-й квартал» у 1997 році. Пізніше він виступав у «Вечірньому кварталі», однак в 2013 році несподівано покинув проект через конфлікт з колегами. У квітні цього року Манжосов збирався провести прес-конференцію напередодні другого туру голосування на президентських виборах. Очікувалося, що головною її темою будуть відносини артиста з Зеленським. Однак, в останній момент прес-конференція зірвалася.
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Раніше ми писали про те, що в інтернет-мережі з'явилися архівні фото з весілля президента України Володимира Зеленського.
Знімки були опубліковані на фан-сторінці першої леді Олени Зеленської в Instagram.
«День Х», — йдеться в повідомленні.
Опубліковані знімки є архівними фото з дня весілля Володимира та Олени Зеленських, яка відбулася у вересні 2003 року. На них молодята позують в оточенні рідних і близьких.
Майбутній президент там знаходиться в класичному сірому костюмі. А Олена в той час носила коротку стрижку. Вона вийшла заміж у білій сукні з відкритими плечима.
Звернемо увагу, що користувачі мережі відреагували на знімки бурхливими коментарями.
«Вітаю!», «фотка просто зашкалює! Заради таких моментів і варто жити», «рада так любов», «щасливі», «супер молодята», «які чудові, краса», — пишуть вони.
Нагадаємо, архівні фото з весілля Володимира Зеленського злили в мережу: таким його бачили тільки близькі.
Як повідомляла Politeka, в червоному светрі і в окулярах: такою Олену Зеленську ще не бачили, фото видаляють з мережі.
Також Politeka писала, що архівні фото дітей Зеленського з'явилися в мережі: «без розчулення дивитися неможливо».