Відомий продюсер Андрій Разін не стримався і висловився про російське телебачення та новини, які там транслюють

За його словами, на всіх центральних каналах РФ практично цілодобово тільки й роблять, що говорять про Україну. Він назвав такий стан справ явною провокацією проти президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна.

Як повідомляє Politeka.net, про це продюсер знаменитої групи "Ласковий май" повідомив на особистій сторінці в блозі Instagram.

Він зазначив, що пора переформатувати такі канали як: "НТВ" і "Перший канал". Разін пояснив це тим, що Російська Федерація почала втомлюватися від щоденних багатогодинних новинах про Україну. Інформації так багато, що це вже явний перебір.

"Росія, ми можемо хоча б на хвилину забути про них і поговорити, наприклад, про Білорусь. Та що ж це таке?" – висловив своє обурення Разін.

До всього іншого, продюсер рішуче звернувся до пропагандистів Кремля, він благає припинити беззаконня, яке твориться на телеканалах в РФ. Разін крім того, зазначає, що всім вже набридло бачити чужі проблеми, які почали дратувати кожного жителя Росії, адже вони бажають побачити щось новеньке.

"Зупиніть вже цей бєспрєдєл. Просто вже чути неможливо, вже бачити неможливо мордобій, вже неможливо бачити одні й ті ж пики, які дратують все населення Росії. Мені здається, що це – провокація проти Зеленського і Путіна", – резюмував він на своїй сторінці в Instagram.



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