Пригожин не зміг утримати своїх образ і досить різко висловився про російських зірок

Знаменитий російський музичний продюсер Йосип Пригожин почав засуджувати російський артистів, які виступають в Латвії

Продюсер розповів, що зовсім не може зрозуміти російських зірок, які після заборони в'їзду на територію Латвії, продовжують регулярно туди їздити. До всього іншого, ще й купують нерухомість в країні, яка так з ними обійшлася.

Таку заяву він озвучив під час ефіру на радіо Sputnik.

Російський продюсер дивується, чому у російських артистів виникає таке завзяття їздити на територію Латвії. Він також обурився, що незважаючи на те, як з артистами там обійшлися, вони все ще рвуться в Юрмалу.