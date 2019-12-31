Знаменитий російський музичний продюсер Йосип Пригожин почав засуджувати російський артистів, які виступають в Латвії
Продюсер розповів, що зовсім не може зрозуміти російських зірок, які після заборони в'їзду на територію Латвії, продовжують регулярно туди їздити. До всього іншого, ще й купують нерухомість в країні, яка так з ними обійшлася.
Таку заяву він озвучив під час ефіру на радіо Sputnik.
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Російський продюсер дивується, чому у російських артистів виникає таке завзяття їздити на територію Латвії. Він також обурився, що незважаючи на те, як з артистами там обійшлися, вони все ще рвуться в Юрмалу.
"Ви зверніть увагу, з якою охотою росіяни мотаються в Юрмалу, скуповують там нерухомість. Тобто виходить, що нас б'ють по морді, а ми всі туди ліземо. З яким завзяттям туди всі лізуть, ніби там медом намазано", – каже продюсер.
За словами Пригожина, музикантам нічого не можна забороняти, так як вони завжди вважалися вільними людьми.
"Музикант завжди був вільний. І до тих пір, поки він вільний, він музикант. А як тільки музикант втрачає свободу, він перетворюється в політика", - говорить він.
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