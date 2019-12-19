Погода в Україні 19 грудня влаштує справжне аномальне бешкетництво, оскільки стовпчики термометрів будуть зашкалювати

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргидрометцетра.

Так, практично по всій території країни очікується туман. Видимість становитиме 200-500 метрів, тому синоптики просять водіїв бути обережнішими.

Крім того, в країні також введуть I рівень небезпеки, жовтий.

Опадів очікувати не варто. Середня температура в південній і західній областях буде близько 8-13 градусів вище нуля вдень 1-5 тепла вночі. На решті частини України буде трохи холодніше – 5-9 за Цельсієм. Вночі повітря охолоне до 1-4 тепла.

У Києві та області, згідно прогнозу синоптиків, також буде хмарно, але без опадів. Вдень повітря прогріється до 6-9 за Цельсієм, а от вночі варто готується до 3-6 тепла.

Як повідомлялося раніше, погода підготувала українцям справжні «американські гірки». На Миколая, 19 грудня, в Україні буде сухо і більш-менш тепло. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко:

«Температура ще залишається досить високою. У південній частині країни та західних областях протягом дня +8 - +13», - зазначає автор. Разом з тим відомо, що на решті території передбачаються температури трохи нижче:

«Від 5 до +9 градусів. Опадів 19 грудня в Україні не буде». Невелике зниження температури повітря очікується в Києві:

«Максимально вдень +6, +7 градусів. Опади малоймовірні. 20-го грудня похолоднішає ще на 2-4 градуси». Разом з тим, зазначає фахівець, на наступний день, 21 грудня, температура повітря знову підвищиться.

На Сході слід очікувати серйозних поривів вітру:

«Північно-східний, поривчастий, до сильного, обережно!».

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