На окупованій території Донецької області суттєво зросла кількість бойовиків, які надходять у лікарні з туберкульозом

Інформація про це з'явилася в Twitter «Департаменту АНТИ пропаганди днр» .

В скріні з групи «Підслухано Горлівка» йдеться про те, що кількість нових випадків захворювання на туберкульоз серед військовослужбовців зросла нібито через навчання, які проходили на початку грудня.

Медсестра, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що у більшості нових пацієнтів рання стадія хвороби, але є бойовики і з відкритою формою туберкульозу.

«Це німецька паличка Коха розпорошується натовськими безпілотниками», «Карма - невблаганна і невідворотна!», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в Донецьку бойовики збирають гроші на протез колишньому вояку «Оплоту», який внаслідок поранення залишився без ноги. «Республіка» призначила захиснику, у якого четверо дітей, аж дві з половиною тисячі рублів пенсії. Крім того, йому виділили безкоштовний протез, який дуже швидко наказав довго жити.

Тепер «побратими» вирішили допомогти «ветерану» і скинутися, хто скільки може, щоб забезпечити Сергія якісним протезом, який замовлять в Ростові, а також просять поділитися дитячими речами для сім'ї бойовика.

Ми також розповідали про те, що вже кілька тижнів у лікарнях Донецька поранених «захисників» не годують вечерею через брак фінансування. Більш того, родичам доводиться купувати ліки для післяопераційного відновлення.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, молодого бойовика "ДНР" відправили на "концерт" Кобзона.

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