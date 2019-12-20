Напад на будівлю ФСБ в самому центрі Москви був свідомою самопожертвою

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, рішення стрілок взяв заздалегідь.

"Стріляв Манюров із зареєстрованої "Сайги", без всяких оптичних прицілів і коліматорів, тобто мети завдати максимальні втрати він перед собою не ставив", - стверджує журналіст.

Крім того, від вказав на те, що навіть в центрі Москви російська система безпеки працює неефективно і неповоротко.



"Зреагувати на напад змогли не відразу, в обстановці розібралися тільки після припинення стрільби, хоча умови були максимально простими. Спочатку заявили, що нападників було троє", - уточнив він.



А ось головною метою теракту журналіст називає дискредитацію насамперед Путіна.

"День ФСБ - 20 грудня, а напад скоєно 19-го в день проведення Путіним великій прес-конференції і під час концерту на честь дня держбезпеки, на якому Путін виступив", - підкреслив журналіст.

За його словами, стрілець повністю досяг поставленої мети - врятуватися він, як видно з дій, і не планував.

"Мирним жителям він шкоди не завдав, а увагу привернув максимальне, дискредитував і Путіна і всю російську систему безпеки", - підсумував журналіст.



Нагадаємо, 19 грудня у центрі російської столиці невідомі чоловіки відкрили вогонь, зав'язалася перестрілка, загинули і постраждали люди.

Все сталося на Луб'янці, у відділення столичної поліції. На даний момент повідомляється, що виходи з метро в районі події частково перекриті загалом відомо, що стрілянину в приймальні ФСБ відкрили три людини, всі нападники вбиті, заявили в ФСБ.

Нагадаємо, бійнею закінчився футбольний матч, на полі почався хаос: у мережі з'явилося відео

Раніше Politeka писала, що в центрі Києва вбили дитину в автомобілі депутата

Також Politeka повідомляла, що вогонь відкрили в центрі Києва, убитий дитина