Російський актор Федір Добронравов розповів, що думає про окупацію Криму

Під час інтерв'ю, актор висловився за приєднання Криму до Росії.

"Я дуже люблю свою країну і вважаю, що Крим повинен повернутися в лоно", - заявив скандальний актор.

Ця цитата послужила підставою для заборони на в'їзд актора в Україну.

До речі, крім скандальних заяв, СБУ звинуватили Добронравова в незаконному відвідуванні анексованого Криму з порушенням встановленого Законом порядку. Тут російський актор своєї провини не визнав і заявив, що в Криму не був 5 років.

Раніше ми повідомляли, що суд Києва скасував постанову СБУ про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову, відомого роллю в серіалі «Свати», а також скасував наказ Держкіно про заборону серіалу. Про це повідомляється в прес-службі суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши справу за позовом ТОВ» Телерадіокомпанія " студія 1 + 1 «та ТОВ» Кіноквартал «задовольнив адміністративний позов про визнання протиправними дій, скасування постанови та наказів», — йдеться в повідомленні.

Сам Добронравов неохоче дав короткий коментар журналістам:

«Нічого не можу прокоментувати, я і не збирався [в Україні], виключили мене чи не виключили, не знаю».

Нагадаємо, що "Сваты" опинилися під загрозою закриття: зовнішність головного героя жахнула.

Як повідомляла Politeka, зірка «Сватів» Добронравов не зміг мовчати про майбутнє серіалу.

Також Politeka писала, що актор «Сватів» прокоментував слова Зеленського.