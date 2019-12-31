Російський актор Федір Добронравов розповів, що думає про окупацію Криму
Під час інтерв'ю, актор висловився за приєднання Криму до Росії.
"Я дуже люблю свою країну і вважаю, що Крим повинен повернутися в лоно", - заявив скандальний актор.
Ця цитата послужила підставою для заборони на в'їзд актора в Україну.
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До речі, крім скандальних заяв, СБУ звинуватили Добронравова в незаконному відвідуванні анексованого Криму з порушенням встановленого Законом порядку. Тут російський актор своєї провини не визнав і заявив, що в Криму не був 5 років.
Раніше ми повідомляли, що суд Києва скасував постанову СБУ про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову, відомого роллю в серіалі «Свати», а також скасував наказ Держкіно про заборону серіалу. Про це повідомляється в прес-службі суду.
«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши справу за позовом ТОВ» Телерадіокомпанія " студія 1 + 1 «та ТОВ» Кіноквартал «задовольнив адміністративний позов про визнання протиправними дій, скасування постанови та наказів», — йдеться в повідомленні.
Сам Добронравов неохоче дав короткий коментар журналістам:
«Нічого не можу прокоментувати, я і не збирався [в Україні], виключили мене чи не виключили, не знаю».
Нагадаємо, що "Сваты" опинилися під загрозою закриття: зовнішність головного героя жахнула.
Як повідомляла Politeka, зірка «Сватів» Добронравов не зміг мовчати про майбутнє серіалу.
Також Politeka писала, що актор «Сватів» прокоментував слова Зеленського.