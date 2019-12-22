У понеділок, 23 грудня, в Україні очікуються дощі і сильний вітер, а місцями навіть сніг, а з 27 грудня очікується відчутне похолодання

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"23-го грудня в більшості областей України очікується протягом дня +7 +13 градусів. Проте на Заході температура знизиться завтра до + 4 +8 градусів. У східних областях також буде трохи свіжіше, +5 +9 градусів", - написала вона.

За її словами, вітер буде досягати 15-22 м/с очікуються штормові пориви.

"Дуже уважно вибирайте місце для паркування автомобіля, враховуючи час і ненадійність білбордів. Дощі пройдуть майже повсюдно в Україні, крім південно-східної частини. На Заході є ймовірність сильних дощів, у Карпатах - мокрий сніг та хуртовини. Шановні туристи! Не наносите зайвих клопотів служб порятунку і собі нервів", - додала Діденко.

Як повідомлялося раніше, з'явився новий прогноз погоди на Новорічну ніч. В ніч на перше січня 2020 року в Києві очікується -2-4 градуси і без опадів. «Буде ожеледиця, тому краще подбати про "зимовій гумі" для вашої новорічної взуття», - попередила синоптик. Погода в Києва поки буде теплою, а зниження температури повітря почнеться 28 грудня. Також ми повідомляли, що в Києві не змогли собі відмовити в атрибутах зими і вирішили відкрити сніговий парк прямо під аркою "Дружби народів". За словами організаторів, сніг для Києва збирали на буковельських схилах, на це пішло 3 години. Сніг повинен був подолати 600 кілометрів, тому що у Києва заплановані грандіозні змагання, а кататися не на чому. В Україні ніде немає снігу. І єдиний варіант - штучний сніг з Буковеля, де він настрелян гарматами.

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