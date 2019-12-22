В Україні раніше заговорили про можливе скасування безвізового режиму для країни з ЄС

В МЗС України прокоментували можливі перетворення зазначивши, що хвилювання з приводу можливого скасування безвізового режиму для України з ЄС є безпідставними

Про це заявив держсекретар МЗС України Андрій Заєць в інтерв'ю « Апострофу »:

«Моніторинг, як ви абсолютно правильно вказуєте, здійснюється постійно відповідними робочими групами. І останній звіт, який є в нашому розпорядженні – позитивний». При цьому, відзначає дипломат, для української сторони є певні рекомендації, що стосуються не МЗС, але інших органів державної влади:

«Ми про них знаємо і працюємо над вирішенням. Тому я хотів би застерегти від панічних настроїв, які час від часу виринають з надр інтернету про те, що "все пропало" і "ЄС скасує безвізовий режим". Такої загрози ми не бачимо", - сказав державник.

Статистка ж, навпаки, свідчить про «позитивні тенденції» - так за останні 11 місяців вдалося укласти 9 договорів про безвізовий режим з різними державами:

«Набули чинності 5 міжнародних договорів. Найближчим часом ми готуємо укладення угоди про безвізові поїздки з Гренадою».

Також фахівець зазначив, що є наміри у наступному році досягти домовленостей про безвізовий режим поїздок громадян країни в заморські території і департаменти Франції:

«…Оскільки зараз безвізовий режим існує тільки для континентальної частини країни», - уточнює дипломат.

«Опрацьовується» і популярний туристичний серед українців напрямок – Мексика і додав:

«І продовжуємо переговори з КНР про запровадження 10-річних віз. А 10-річна віза - це майже безвіз. Хоча і зараз в Китаї є кілька територій, де протягом певного часу (декількох діб – ред.) громадяни України можуть перебувати без віз», - уклав він.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна отримала черговий безвіз з екзотичною країною в Азії. Зокрема, офіційний Київ домовився про спрощення візового режиму з Монголією.

Урочистий захід з нагоди підписання угоди між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз відбулося ще 8 листопада в Польщі.

"Громадяни України отримають право в'їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів протягом 180-ти днів", - підкреслили в дипломатичному відомстві нашої країни.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

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