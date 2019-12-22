До війни в українському промисловому регіоні було на що подивитися – зараз же бойовики знищили інфраструктуру, залишивши одні руїни від колишньої величі і функціоналу ДАП

У мережі згадали, як виглядав Донецький аеропорт до війни, а також показали, як він виглядає після руйнувань. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і Instagram.

Зокрема на сторінці Департамент АНТИпропаганди «днр» опубліковано фото колишнього аеропорту в теплий період часу

«Ех були часи», - пише автор посту. Користувачі коментують:

«Так був час золотий, літали з цього красеня. Єдине, що мене бентежило, чому ніколи посадка в літак не відбувалася через «рукав»».

Також в мережі знайшлися фото ДАП в зимовий час, вже після всіх тих жахів, що відбувалися і в регіоні в цілому та в районі зокрема:

«ДАП і околиці взимку», - підписав добірку автор. На опублікованих кадрах, якщо в двох словах, суцільний морок – видно сліди обстрілів, розбиту дорогу, будівлі, сміття. Колись функціонуючий аеропорт перетворився на, фактично, покинутий смітник.

Раніше ми повідомляли, на Донбасі через хворобу помер відомий під позивним "Пушкін" або "Мороз" терорист Олександр Морозов.

Також ми розповідали, згідно з результатами "нормандської зустрічі" до 31 грудня має відбутися обмін всіх полонених між Україною і Росією.

За словами президента України Володимира Зеленського, в рамках першого етапу Київ хоче повернути додому 72 людини. Під час наступного - країна розраховує на повернення кримських татар, який незаконно утримують в окупованому Криму.

Видання, підконтрольні бойовикам Донбасу, стверджували, що Київ і Москва нібито досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "53 на 88".

Як стверджують в СБУ, на непідконтрольних Україні територіях в полоні сьогодні перебувають 227 громадян, ще 258 вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, обмін полоненими між Україною і РФ: хто може повернутися додому перед Новим роком

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