Легенда російського кіно, дочка прославленого актора Льва Катерина Дурова померла 13 грудня, але тільки зараз стали відомі подробиці трагедії

Її чоловік Володимир Єршов зважився розповісти, за яких обставин померла артистка, передає Starhit.

Катерину Дурову поховали в оточенні близьких, друзів і колег на Митинському кладовищі.

Звістка про те, що актриса довгий час боролася з онкологічним захворюванням, стало для оточення шоком. Вона завжди була такою актисной і життєрадісною в суспільстві, що колегії приятелі навіть не могли припустити, що у артистки серйозні проблеми зі здоров'ям.

Так, актор Олександр Балуєв розповів, що навіть не міг подумати про страшний діагноз артистки.

"Дурова була сповнена надій, я не припускав навіть, що вона хворіла. Для мене це було несподіванкою. Вона була для мене найдорожчою людиною і прекрасною актрисою. Я знаю її все своє життя", – зізнався той.

У близькому оточенні розповіли, що Катерині Дуровой вдалося перемогти онкологію, але впоратися з ускладненнями сил вже не вистачило. Актриса померла після одного з численних хірургічних втручань.

"Рак перемогли, але вбили кишечник. Ось такі справи. За два дні – дві операції поспіль. Вона була центром всього…" – заявив чоловік Дуровой.

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