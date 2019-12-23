Житель «ЛНР» у день прес-конференції російського президента Володимира Путіна показав світу реальне життя тих, до кого прийшов «рускій мір»

Житель міста Хрустальний (колишній Красний Луч), нині пенсіонер Ігор Книшов свого часу невимовно радів приходу на Донбас «російських братів», скандував «Путін, введи війська», а потім зі щасливим виразом обличчя порвав український паспорт й отримав російське громадянство.

61-річний шахтар в Україні мав пристойну пенсію, однак повірив словам окупантів і дорого заплатив за це.

Обіцяне Путіним райське життя в обіймах Росії стало для новоспеченого громадянина, м'яко кажучи, розчаруванням. Більше того, щоб показувати те, як тепер йому живеться, Книшов завів відеоблог у мережі.

Як виявилося, паспорт громадянина РФ пенсіонер отримав, але той без прописки. Чим це обернулося, він і повідав своїм підписникам.

За його словами, відсутність прописки позбавила його пенсії і соцвиплати, він не може отримати медичний поліс, а значить, лікування йому теж недоступне, неможливо взяти кредит, стати в чергу на квартиру. Без прописки його навіть не беруть на роботу вантажником. Більше того, 22 місяці він взагалі ні копійки не отримував від Росії.

«Немає грошей ні на вугілля, ні на газ, бо Путін позбавив мене пенсії», – нарікає адепт «Новоросії» і показує, що, щоб вижити, йому доводиться топити гнилими дровами, їсти капустяний суп з уціненими сухарями, носити воду зі струмка.

Коренем всіх бід Книшов бачить наступне:

«Все через те, що Путін не хоче ввести поправку до законодавства про те, що закон цей драконівський від 28 грудня 2013 року №400 про страхові пенсії, який прив'язує пенсію до прописки, що цей закон несправедливий. Його потрібно доповнити. Його потрібно для жителів Донбасу піднести якось так, щоб ми отримували російську пенсію, щоб полегшити діяльність Пенсійного фонду Донецької та Луганської республік, щоб люди не купували прописку».

За його словами, він намагався купити прописку за 20 тисяч рублів, але його, як і багатьох інших, кинули» на гроші, залишивши ні з чим. Чоловік скаржився на свавілля президенту РФ, однак нічого, крім відписок, не отримав.

Зрештою Книшов висловив на адресу Путіна те, що тому явно не сподобалося б.

«Я хочу сказати, що Путін робить, як останній негідник. Як останній покидьок. Не можна так чинити з російськими людьми Донбасу, ось такими, як я, самотній пенсіонер… 22 вересня 2015 року я отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Хіба я це все забув? Хіба я у Путіна людина, яка має якісь свої права?», – заявив він, а в кінці відео порадив людям «подумати».

У коментарях до відео немає жодного слова співчуття.

«Я РАДИЙ ЩО ТИ СКОТИНЯКА НЕ В УКРАЇНСЬКІЙ В'ЯЗНИЦІ!!!! ТАК ЖИТИ ТІЛЬКИ РЮЗЬКЕ ПІДСТИЛЦІ САМЕ ТЕ, А НЕ ПАЙКА З ЛІЖКОМ ЩОДНЯ!!!!!!!!!!!», «Думаю, всі українці щиро раді за тебе. Я не виняток», «Да здрастує "руский мір" для жителів Донбасу! І це ті цінності, які намагається "принести" Путін всій Україні! Дивіться, думайте, визначайтеся.... Так!!! Солов'їному посліду і С*кабеєвій - в ефір!!!», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, бойовикам влаштували тортури в "ДНР", коштів на існування не залишилося.

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