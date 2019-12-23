Стало відомо про страшну секретну в'язницю в окупованому Донецьку

Про це повідомляє відомий блогер Фашик Донецький.

Блогер поспілкувався з одним з бойовиків терористичної «ДНР» Сергієм Озеровым, які воювали на боці ворога і записав його відверте визнання.

Цей бойовик перебував у лавах озброєної банди «Схід», яка воювала проти ВСУ, а після поранення був призначений охоронцем в'язниці під номером 2 в Донецьку.

У своєму оповіданні бойовик повідав, що приміщення, де до 2014 року розміщувалася одна з вугільних компаній, яка належала бізнесмену Рінату Ахметову, терористи переобладнали під в'язницю ще в травні. Всього існувало 3 посади, які потрібно було охороняти, і 4-й секретний, або, як його ще називали, "Глухий". Це - підвальні приміщення, в яких бойовики влаштували катівню.

"Приміщення використовувалися для доставки в них громадянських, яких затримали, агентів СБУ, для утримання воїнів ВСУ», - зазначив Озеров.

Також там знаходився катівню.

«Мені потрібно було проводжати певних людей на підвал з двома військовими, теж росіянами. Також "на підвалах" у нашій в'язниці були задути всі витяжки в камерах і заварені металевими листами абсолютно всі вікна. Навіть в катівнях не працювала витяжка. Внизу, в підвальному приміщенні, скрізь горіло світло. Таких камер для затриманих було 24 штуки, вони були дуже маленького розміру, як клітини», - продовжив свою розповідь.

За словами Озерова, коли хтось із затриманих не «коловся», про це знала вся тюрма, тому що слідчі включали музику, «щоб ніхто не чув криків».

«Після цього ноу-хау я деякі пісні досі не люблю, адже досить моторошне враження від важкого року і тварин криків або пісень "Любе" впереміш зі стогонами", - зізнався терорист.

Також він повідомив, що в концтаборі із затриманими працювала слідчий окупантів Катерина Приходько і після її допитів полонених і ув'язнених забирали з концтабору.

Озеров додав, що майже всі, хто потрапляв на "Глухий" пост, не поверталися з нього живими. Особисто через руки Озерова минуло 70 затриманих. Більшість з них були побиті і потребували медичної допомоги, але в розмові бойовик зізнався, що це його не хвилювало.

Охоронцям з верхніх поверхів було заборонено спускатися в підвали. Навіть розпитувати про те, що там відбувається, бойовикам забороняли. Ті, хто виявив надмірний інтерес, часто самі опинялися на місці своїх недавніх жертв.

У висновку терорист видав, що "підвали" часто потрапляли цивільні і бізнесмени. Їх проводили у приміщення концтабору через чорний вхід, подалі від цікавих очей. Більшість з них зникли.

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