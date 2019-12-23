На україно-польському кордоні спостерігаються великі автомобільні черги

За станом на 23 грудня в заторі стоять не менше 1 500 авто. Подібна ситуація триває вже не перший день. Відзначається, що навантаження пункти пропуску на кордоні зросла у півтора рази.

За словами спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, найбільше машин прикордонники зафіксували навпаки польських пунктів пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краковець".

"Якщо брати "Ягодин", то там на даний момент, за інформацією польської сторони, близько 800 легкових транспортних засобів, "Краковець" - близько 500, "Шегині" - 300", - сказав Андрій Демченко, як повідомляє "112 Україна".

Відзначимо, що нічого незвичайного в такій ситуації немає, вона традиційна для цього періоду року в Україні. Заробітчани та студенти повертаються додому на свята. За офіційними даними, тільки в Польщі працює більше двох мільйонів українців.

Демченко стверджує, що за добу на пункті пропуску оформлюють близько 3,5 тисяч транспортних засобів.

У Держмитслужбі зазначають, що ситуація ускладнюється із-за процедури оформлення машин, які належать проживають за кордоном українцям.

"Вони оформляють письмове зобов'язання про вивезення авто, а це довше, ніж пропустити туриста... В наступному році подумаємо, як электронизировать цей процес. Наприклад, на Закарпатті в минулому році оформлялося близько 100 таких авто на добу, зараз 1400", - заявив голова Держмитслужби.

Очікується, що черги у всіх пунктах пропуску будуть скоріше всього ще кілька днів, до Різдва 25 грудня. Зате після нового року, припускають прикордонники, утворюються пробки на виїзді з України, гастарбайтери і студенти будуть повертатися в країни ЄС.

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